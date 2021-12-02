Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Поздравление от Деда Мороза в новогоднюю ночь псковичам обойдется в 5000 — 9000 рублей

2 декабря 2021 года, 14:22

Поздравление от Деда Мороза в новогоднюю ночь псковичам обойдется в 5000 — 9 000 рублей. Об этом сообщает газеты «Аргументы и факты. Псков».

В Пскове ценник на услугу по вызову Деда Мороза самый разнообразный и зависит от наполненности и длительности программы, мастерства аниматоров, качества костюмов.

Если заказать поздравление от Деда Мороза в начале декабря, то можно уложиться в 600 — 1000 рублей. Чем ближе к праздничным дням, тем дороже получится. После 20-х числе за заказ придется заплатить от 1 200 до 3 000 рублей. В ночь перед Новым годом цена растет с каждым часом, а к моменту боя курантов достигает 9 000 рублей, нижняя границы — 5 000 рублей.

Согласно информации пресс-службы «Авито Услуги», средний ценник на услуги Дедов Морозов в России в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Стоимость услуг аниматоров начинается от 1 500 рублей за час. Дороже всего пригласить Деда Мороза и Снегурочку в Екатеринбурге (1 750 рублей), Санкт-Петербурге (2 000 рублей), Москве (2 200 рублей) и Махачкале (2 500 рублей).

О том, есть ли у зимнего волшебника QR-коды и востребованы ли его услуги в ковидный год, читаете в материале «С бородой и в маске» на сайте «АиФ-Псков».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Преподаватель ПсковГУ объяснила, почему «кеш» и «хештег» надо писать через «е»
До -5 градусов ожидается в Псковской области 3 декабря
«Псковский мясокомбинат» продолжит выпуск своей продукции
«Псковская правда» выберет самый новогодний офис
Подъемник и вертикализатор появятся в псковской школе №47
На 60% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
В ближайшие сутки в Псковской области выпадет до 10 сантиметров снега
Александр Козловский: Партия «Новые люди» ищут свой путь
Плановую ротацию кадров проведут в псковском отделении «Единой России»

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Общество / Здоровье
2 декабря 12:19

Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях

Нос к носу

Общество / Здоровье
1 декабря 12:01

Нос к носу

Выйти за пределы

Общество
29 ноября 17:32

Выйти за пределы

Мобильный оператор Tele2 пришел в псковскую глубинку