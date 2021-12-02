Поздравление от Деда Мороза в новогоднюю ночь псковичам обойдется в 5000 — 9000 рублей

Поздравление от Деда Мороза в новогоднюю ночь псковичам обойдется в 5000 — 9 000 рублей. Об этом сообщает газеты «Аргументы и факты. Псков».

В Пскове ценник на услугу по вызову Деда Мороза самый разнообразный и зависит от наполненности и длительности программы, мастерства аниматоров, качества костюмов.

Если заказать поздравление от Деда Мороза в начале декабря, то можно уложиться в 600 — 1000 рублей. Чем ближе к праздничным дням, тем дороже получится. После 20-х числе за заказ придется заплатить от 1 200 до 3 000 рублей. В ночь перед Новым годом цена растет с каждым часом, а к моменту боя курантов достигает 9 000 рублей, нижняя границы — 5 000 рублей.

Согласно информации пресс-службы «Авито Услуги», средний ценник на услуги Дедов Морозов в России в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Стоимость услуг аниматоров начинается от 1 500 рублей за час. Дороже всего пригласить Деда Мороза и Снегурочку в Екатеринбурге (1 750 рублей), Санкт-Петербурге (2 000 рублей), Москве (2 200 рублей) и Махачкале (2 500 рублей).

О том, есть ли у зимнего волшебника QR-коды и востребованы ли его услуги в ковидный год, читаете в материале «С бородой и в маске» на сайте «АиФ-Псков».