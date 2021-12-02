Глава псковского Роспотребнадзора рассказал, при каких условиях можно провести корпоратив

Каким коллективам можно будет провести новогодний корпоратив рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в интервью в в проекте «ПАИ-live». «Если коллектив 5-10 человек, которые находятся постоянно в одном помещении, то понятно, что там обмен микрофлорой произошёл и происходит каждый день. И если в таком коллективе вы собрались с коллегами и отметили, то наверное, ничего страшного не произойдёт», - сказал он.

При этом главный санитарный врач региона отметил, что собираться большими компаниями, даже с родственниками, опасно, поскольку за одним столом окажутся люди, которые имеют разные контакты. «Если кто-то один окажется инфицированным, а человек может даже иногда и не представлять, что он является носителем вируса, тут могут быть очень и очень серьёзные последствия», - заявил Александр Нестерук. Он добавил, что есть множество примеров, когда после больших банкетов четверть, а в некоторых случаях и половина, участников оказывались заражёнными коронавирусом.

Он призвал жителей региона также воздержаться в новогодние каникулы от поездок в крупные города, в частности, в Москву и Санкт-Петербург.

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