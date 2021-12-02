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Общество

Вопросы к губернатору от псковичей собирают в колл-центре

2 декабря 2021 года, 13:56

Начал работать колл-центр, который собирает вопросы от жителей Псковской области для «прямой линии» губернатора региона Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Звонки принимаются по бесплатному номеру: 8-800-222-98-29 по будням с 9.00 до 18.00.

«Прямая линия» губернатора с жителями Псковской области пройдет в декабре в прямом теле-эфире на канале «Россия-24». Данный формат общения с населением является традиционным для Михаила Ведерникова. В ходе него решаются актуальные и волнующие людей вопросы.

Во время подготовки к прямому эфиру от жителей поступают сотни обращений, затрагивающих здравоохранение, социальное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожную сеть, транспорт, образование и культуру.

Данная «прямая линия» станет пятой по счету.

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