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Общество / Здоровье

Студентов-заочников без прививок не вызовут на сессии в псковские вузы

2 декабря 2021 года, 13:30

Студентов-заочников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не пригласят на сессии в вузы Псковской области. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в интервью в проекте «ПАИ-live». Он отметил, что с заочниками без прививок вузы будут работать в дистанционном формате.

Он напомнил, что студенты старше 18 лет в Псковской области должны сделать первую прививку до 10 декабря, вторую - до 10 января 2022 года. Все, кто не пройдёт вакцинацию, будут переведены на дистанционное обучение.

Также Александр Нестерук объяснил, что значит «обязательная вакцинация» для обучающихся в вузах и почему от неё можно отказаться. «Вакцинация от коронавирусной инфекции уже включена в перечень обязательных прививок, которые должны проводиться всем гражданам нашей страны. Однако, любой человек имеет право отказаться от этой вакцинации», - отметил он.

В качестве примера он привёл прививки от кори. Это заболевание не регистрируется в регионе уже порядка 5 лет. Сейчас все дети, и привитые и непривитые, посещают детские сады и школы, но если будет зафиксирован подъём заболеваемости корью, то все те, кто не прошёл вакцинацию, будет отстранены от занятий.

«Сейчас по коронавирусу точно такая же ситуация: пандемия и вакцинация обязательна. Поэтому я, как главный государственный санитарный врач, имею право отстранить, установить какие-то запреты для той или иной категории, которая не привита», - заявил Александр Нестерук.

Полное интервью с главным санитарным врачом Псковской области читайте здесь >>>

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