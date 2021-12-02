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История / Наследие

Памятник, посвященный подвигу бойцов НКВД и воинов-саперов, устанавливают в Пскове

2 декабря 2021 года, 12:09

В Пскове начался монтаж памятника в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова на пересечении улицы 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Памятник, посвященный подвигу бойцов НКВД и воинов-саперов, устанавливают в Пскове

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области

Инициатором установки объекта стало управление Росгвардии региона и поисковой отряд «Застава».

В 2020 году поисковики и росгвардейцы на месте боя нашли обломок моста, который используется при монтаже монумента.

8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. После переброски войск через Великую саперам нужно было взорвать мост. Пока она минировали мост, бойцы войск НКВД, вели огонь по противнику в том числе, и с бронепоезда. На тот момент они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Саперам успели подорвать мост. Младший лейтенант Андрей Костенко и девять бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

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