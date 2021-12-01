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Общество

Режиссёр документального кино рассказала, почему её Instagram захватили псковские бабушки

1 декабря 2021 года, 18:05

Режиссёр документального кино Анна Скрипкарь рассказала в интервью «АиФ-Псков», почему на её странице в Instagram так много видео с псковскими бабушками. «Мир деревенских бабушек скоро совсем исчезнет. Это не плохо и не хорошо, это жизнь и грустить по этому поводу не совсем верный подход, нужно постараться сохранить что-то из этого мира», - отметила девушка.

Режиссёр документального кино рассказала, почему её Instagram захватили псковские бабушки

Несмотря на то, что Анна жила в Москве, Сочи, снимает она истории исключительно бабушек из Псковской области. «Здесь местные люди мне понятны, плюс-минус я знаю историю Псковской области и, соответственно, через историю нашей оккупации, колхозов и всего прочего я немножко представляю историю людей, то, как они проживали жизнь», - пояснила режиссёр.

Она отмечает мудрость старшего поколения и говорит о том, что беседы с бабушками помогают разобраться в своих внутренних вопросах лучшем любого психотерапевта.

По словам Анны, подписчики её социальных сетей тоже начинают снимать своих пожилых родственников, записывать на видео рассказанные ими истории.  «А это бесценно, потому что люди уходят. И если народ, Instagram-подписчики, те, кто смотрят мои истории, поговорят со своими близкими, запишут видео, это будет самый большой бонус для меня. У меня такая, философская, цель», - подчеркнула режиссёр.

Полное интервью и истории псковских бабушек читайте здесь >>> 

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