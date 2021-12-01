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Общество

В Пскове новогодняя ярмарка пройдёт в новом формате

1 декабря 2021 года, 13:49

В Пскове новогодняя ярмарка пройдёт в новом формате. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передает корреспондент «Псковской правды».

«Думаю, что ярмарка будет не как обычно, новый формат, пока анонсировать не будем», –рассказал Борис Елкин. Он также добавил, что ярмарка пройдет на улице Пушкина. Там будут ремесленники, продукты. Отдельная ярмарка  будет организована на центральном рынке.

«Разделяем на две — одна более техническая — на рынке, а вторая - на улице Пушкина - более праздничная», – пояснил глава администрации Пскова.

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