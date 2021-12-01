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Общество

Дизайн-код для нестационарных торговых объектов появится в Пскове

1 декабря 2021 года, 13:11

В настоящий момент разрабатывается дизайн-код для нестационарных торговых объектов в Пскове, который позволит систематизировать вывески. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передает корреспондент «Псковской правды».

«Многие города пошли по пути их полной ликвидации. Я с этим не согласен. Тут надо взвешенно подойти к их месту расположения и их внешнему виду, это может красиво вписываться в архитектуру», – поделился Борис Елкин и добавил, что принять дизайн-код планируется в 2022 году.

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