Дизайн-код для нестационарных торговых объектов появится в Пскове

В настоящий момент разрабатывается дизайн-код для нестационарных торговых объектов в Пскове, который позволит систематизировать вывески. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил 1 декабря на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, передает корреспондент «Псковской правды».

«Многие города пошли по пути их полной ликвидации. Я с этим не согласен. Тут надо взвешенно подойти к их месту расположения и их внешнему виду, это может красиво вписываться в архитектуру», – поделился Борис Елкин и добавил, что принять дизайн-код планируется в 2022 году.