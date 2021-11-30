Примерно 200 км за смену проезжает снегоуборочная машина в Пскове

За одну смену псковская специализированная техника во время уборки городских улиц от снега проезжает около 200 км. Об этом в новом видеосюжете рассказало Псковское агентство информации.

Круглосуточно в Пскове для уборки снега в две смены задействованы 50 комбинированных дорожных машин. По улице они ездят парами – по две специализированных техники. Их хватает на половину ширины дороги. У каждой снегоуборочной машины двойная задача – высыпать на проезжую часть специальные реагенты, которые топят снег практически до асфальта и сдвинуть его к краю проезжей части.

По словам главы администрации Пскова Бориса Елкина, снегопад в городе ожидался, прогнозы погоды мониторились. «Поэтому сразу же, как только начался снег, техника выехала», – отметил он и уточнил, что определить, приезжала ли на улицу снегоуборочная машина или нет – довольно легко. Для этого необходимо посмотреть на снежный вал, который находится с краю проезжей части.

Он также отметил, что на данный момент поступает много вопросов по части очистки от снега дворовых территорий, в связи с чем будет вестись плотная работа с управляющими компаниями. Борис Елкин подчеркнул, что жителям города также стоит обращаться в свои управляющие компании по различным вопросам. «Они им за это платят деньги, за эту очистку», – уточнил он и призвал вести претензионную работу с управляющими компаниями, если они некачественно выполняют свою работу.

Начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в свою очередь, отметила, что зима в Псковскую область пришла вовремя. Большое количество снега, по ее словам, – это частое явление для региона. «Просто уже все расслабились и забыли, что такое зима в Пскове», – уточнила она и добавила, что снег будет еще 2 и 3 декабря, и, возможно, 8 декабря. «Это тот самый снежный покров, которого все ждали», – подытожила Тала Нещадимова.