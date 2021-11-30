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Общество

Борис Елкин призвал коммунальные службы ответственнее подходить к работе

30 ноября 2021 года, 19:21

Ответственнее подходить к работе призвал управляющие компании и коммунальные службы глава администрации Пскова Борис Елкин на совещании 30 ноября. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Борис Елкин призвал коммунальные службы ответственнее подходить к работе

Фото: пресс-служба администрации Пскова

По его словам, в Пскове уже выпал месячный объем осадков, однако снег все еще продолжает идти. Он отметил, что несмотря на то, что заранее было известно о том, что осадки пройдут в течение всей ночи, в адрес Центра управления регионом и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поступило множество жалоб о некачественной уборке улиц города. В связи с чем он призвал всех присутствующих на совещании ответственнее подходить к работе.

«Если сейчас не уберём, то потом с ломом будем бегать и бороться со льдом», – уточнил Борис Елкин и подчеркнул, что все жители города, выходя на улицу, должны ощущать тепло и заботу.

Кроме того, глава городской администрации отметил о том, что необходимо чаще информировать псковичей о проводимой работе, напомнив о переходе муниципалитету областных полномочий в части надзора над управляющими компаниями.

«Работу нужно выполнять качественно и в срок», – отметил Борис Елкин и выразил надежду на конструктивную работу по уборке города от снега.

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