Борис Елкин призвал коммунальные службы ответственнее подходить к работе

Ответственнее подходить к работе призвал управляющие компании и коммунальные службы глава администрации Пскова Борис Елкин на совещании 30 ноября. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По его словам, в Пскове уже выпал месячный объем осадков, однако снег все еще продолжает идти. Он отметил, что несмотря на то, что заранее было известно о том, что осадки пройдут в течение всей ночи, в адрес Центра управления регионом и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поступило множество жалоб о некачественной уборке улиц города. В связи с чем он призвал всех присутствующих на совещании ответственнее подходить к работе.

«Если сейчас не уберём, то потом с ломом будем бегать и бороться со льдом», – уточнил Борис Елкин и подчеркнул, что все жители города, выходя на улицу, должны ощущать тепло и заботу.

Кроме того, глава городской администрации отметил о том, что необходимо чаще информировать псковичей о проводимой работе, напомнив о переходе муниципалитету областных полномочий в части надзора над управляющими компаниями.

«Работу нужно выполнять качественно и в срок», – отметил Борис Елкин и выразил надежду на конструктивную работу по уборке города от снега.