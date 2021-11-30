Благоустройство дворовой территории на улице Звездной завершилось в Пскове

В Пскове у дома №11а по улице Звездной завершилось благоустройство дворовой территории. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Благодаря жителям дома, подавшим заявку, двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Ремонтные работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе работ по благоустройству дворовой территории подрядной организацией ООО «СпецТрансСервис» было отремонтировано покрытие тротуаров и проездов из асфальтобетонной смеси, отрегулировано высотное положение крышек колодцев и заменен бортовой камень. Кроме того, во дворе также были организованы новые пешеходные дорожки и парковочные места, посеян газон и благоустроена зеленая зона.