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Общество

Благоустройство дворовой территории на улице Звездной завершилось в Пскове

30 ноября 2021 года, 16:38

В Пскове у дома №11а по улице Звездной завершилось благоустройство дворовой территории. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Благоустройство дворовой территории на улице Звездной завершилось в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Благодаря жителям дома, подавшим заявку, двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Ремонтные работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе работ по благоустройству дворовой территории подрядной организацией ООО «СпецТрансСервис» было отремонтировано покрытие тротуаров и проездов из асфальтобетонной смеси, отрегулировано высотное положение крышек колодцев и заменен бортовой камень. Кроме того, во дворе также были организованы новые пешеходные дорожки и парковочные места, посеян газон и благоустроена зеленая зона.

Благоустройство дворовой территории на улице Звездной завершилось в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Работы, выполненные при благоприятных погодных условиях, подрядчик завершил в срок. Заказчиком проекта по благоустройству выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Отремонтированный объект был принят без замечаний. Финансирование работ велось из федерального бюджета.

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