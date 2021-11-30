Спецтехника псковских теплосетей принимает участие в уборке снега

По словам представителей компании, в первую очередь уборка снега ведется на собственных площадках предприятия и на подъездных к ним путях. Остальная спецтехника, которая не задействована в уборке, выезжает из парка предприятия в 6 утра, что позволяет не создавать помехи для движения автотранспорта. После начала трудового дня, все сотрудники, незадействованные на объектах, вооружаются лопатами и отправляются на уборку снега.

В псковских теплосетях также отметили, что первые несколько часов снегопада являются самыми критичными для уборки снега, когда он еще не успел укататься автомобилями. «Потом чистить уже бесполезно, нужна только посыпка, и затем уже повторная уборка, наверняка, вы догадываетесь почему», – отметили в предприятии.