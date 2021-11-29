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Общество

Порядка 100 бригад электриков устраняют последствия непогоды в Псковской области

29 ноября 2021 года, 20:17

Последствия сильного снегопада в Псковской области ликвидируют 96 бригад энергетиков. На данный момент в полном объеме электроэнергию получают все социально значимые объекты, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе псковского филиала компании «Россети Северо-Запад».

Так, отключения электроэнергии из-за сильного снегопада в основном затронули малонаселенные деревни. В них энергетики уже ликвидируют последствия стихии, вызванные падениями деревьев и налипанием мокрого снега на провода. Крупные населенные пункты, как отметили в пресс-службе, непогода затронула меньше. В настоящее время они все получают электроэнергию в полном объеме.

Эпицентр сильного снегопада пришелся на юго-восточные районы Псковской области. Для ликвидации последствий непогоды были заранее мобилизованы в режим повышенной готовности 100 единиц техники и 96 бригад.

«В Псковскую область прибыли специалисты из Карелии, принято решение усилить группировку мобильными подразделениями из Архангельского филиала. Проведение аварийно-восстановительных работ затрудняют непрекращающийся снегопад, размытые дороги и завалы деревьев на подъездах к линиям электропередачи», – отметили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Восстановительные работы энергетики продолжат до полной подачи электроснабжения всем потребителям региона.

Кроме того, ими также проводится постоянный мониторинг изменений погоды. По сообщениям синоптиков, обильные осадки прогнозируются в Псковской области с 29 по 30 ноября.

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