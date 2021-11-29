Директор ВЦИОМ назвал две причины столкновения мнений из-за системы QR-кодов

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках спецпроекта «Гвоздь телеграма» назвал две причины столкновения мнений из-за системы QR-кодов, сообщает Псковское агентство информации.
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках спецпроекта «Гвоздь телеграма» назвал две причины столкновения мнений из-за системы QR-кодов, сообщает Псковское агентство информации.
По его словам, власть выбрала правильные шаги, взяв необходимую паузу для того, чтобы посоветоваться и собрать различные предположения. Это позволит к декабрьскому обсуждению в Государственной думе подготовить более комплексный и совершенный законопроект, который будет учитывать все разнообразие жизненных ситуации.
Также спикер обратил внимание и на две причины, которые вызывают столкновений из-за введения системы QR-кодов. Эта тема, как он уточнил, на данный момент волнует, будоражит и беспокоит всех жителей России.
«Первая – это, конечно, вторжение в повседневность. Даже если мы что-то делаем, уже не думая о том, зачем мы это делаем, просто потому, что так всегда делали и так привычно и можно об этом не думать – это нормально», – отметил Валерий Федоров. Он уточнил, что много вопросов вызывает, а также раздражает возникновение новой необходимости, которая не достаточно аргументирована и как-то для всех объяснена.
Второй, по его словам, причиной выступает наличие в России людей, которые отрицают существование коронавируса, называя всю ситуацию в стране «вредной придумкой». Многие даже придумывают, кто бы мог являться ее создателем. Так, в их числе называют Билла Гейтса, рептилоидов и других.
«И есть те, кто переболел в свое время, но, так сказать, нелегально переболел, не обращался за помощью: либо потому, что довольно просто, бессимптомно, либо потому, что не хотел стигматизации: когда на тебя показывают пальцем, ограничивают тебя в контактах, в общении, либо потому, что не хотели сидеть взаперти под контролем жестким приложения «Социальный мониторинг»», – подчеркнул директор ВЦИОМ и добавил про противоречивую позицию Роспотребнадзора, которые сначала обещали выдать QR-коды, а потом отказались.
Валерий Федоров также отметил о том, что введение QR-кодов по всей России является довольно жесткой мерой, которая будет распространена практических на всех, при том что многие не верят в ее действенность. «Далеко не все верят в то, что эта мера принимается для решения тех задач, которые продекларированы, у многих есть подозрения, что это совсем другие задачи там стоят, например цифровой надзор, контроль избыточный», – уточнил он.
Подробнее об этом читайте в материале Псковского агентства информации – «Директор ВЦИОМ Валерий Федоров о QR-кодах: Власти правильно поступили, не став рубить с плеча».
Редько Александр Алексеевич, депутат МО Коломяги в Санкт-Петербурге,Д.М.Н.,профессор,в конце 2000-х возглавлял медицину в С-ПТБ : " Теперь нам говорят,что вакцина безвредна.Где доказательства для этого утверждения? У нас 31 декабря 2022 года (не путайте, не этого года, а следующего!) закончится третья фаза.И только после неё начнётся 4-я фаза: испытания на детях и беременных.И как при таких данных чиновники хотят уже в ноябре этого года "ширять наших детишек"? Объясните ! ... (продолжение см.)
Продолжение высказывания профессора Редько А.А. :..."У Вас же ещё даже третья фаза не закончена. Вы хотите прийти к моим внукам и кольнуть их какой- то непроверенной гадостью? Вы думаете,я не буду сопротивляться? Извините, речь идёт о моих внуках. " А что думает по этому поводу представитель ВЦИОМа? У него есть дети, или внуки... Согласна с мнением Редько Александра Алексеевича ,доктора медицинских наук.