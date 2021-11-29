Директор ВЦИОМ назвал две причины столкновения мнений из-за системы QR-кодов

По его словам, власть выбрала правильные шаги, взяв необходимую паузу для того, чтобы посоветоваться и собрать различные предположения. Это позволит к декабрьскому обсуждению в Государственной думе подготовить более комплексный и совершенный законопроект, который будет учитывать все разнообразие жизненных ситуации.

Также спикер обратил внимание и на две причины, которые вызывают столкновений из-за введения системы QR-кодов. Эта тема, как он уточнил, на данный момент волнует, будоражит и беспокоит всех жителей России.

«Первая – это, конечно, вторжение в повседневность. Даже если мы что-то делаем, уже не думая о том, зачем мы это делаем, просто потому, что так всегда делали и так привычно и можно об этом не думать – это нормально», – отметил Валерий Федоров. Он уточнил, что много вопросов вызывает, а также раздражает возникновение новой необходимости, которая не достаточно аргументирована и как-то для всех объяснена.

Второй, по его словам, причиной выступает наличие в России людей, которые отрицают существование коронавируса, называя всю ситуацию в стране «вредной придумкой». Многие даже придумывают, кто бы мог являться ее создателем. Так, в их числе называют Билла Гейтса, рептилоидов и других.

«И есть те, кто переболел в свое время, но, так сказать, нелегально переболел, не обращался за помощью: либо потому, что довольно просто, бессимптомно, либо потому, что не хотел стигматизации: когда на тебя показывают пальцем, ограничивают тебя в контактах, в общении, либо потому, что не хотели сидеть взаперти под контролем жестким приложения «Социальный мониторинг»», – подчеркнул директор ВЦИОМ и добавил про противоречивую позицию Роспотребнадзора, которые сначала обещали выдать QR-коды, а потом отказались.

Валерий Федоров также отметил о том, что введение QR-кодов по всей России является довольно жесткой мерой, которая будет распространена практических на всех, при том что многие не верят в ее действенность. «Далеко не все верят в то, что эта мера принимается для решения тех задач, которые продекларированы, у многих есть подозрения, что это совсем другие задачи там стоят, например цифровой надзор, контроль избыточный», – уточнил он.

Подробнее об этом читайте в материале Псковского агентства информации – «Директор ВЦИОМ Валерий Федоров о QR-кодах: Власти правильно поступили, не став рубить с плеча».