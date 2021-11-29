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Общество

«Псковская правда» вошла в список самых цитируемых СМИ региона за неделю

29 ноября 2021 года, 12:02

По итогам минувшей недели, с 22 по 28 ноября, интернет-газета «Псковская правда» вошла в число самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», федеральные СМИ цитировали публикацию издания «В каждой руке было по гранате»: десантники нашли в лесу солдата Великой Отечественной войны.

«Псковская правда» вошла в список самых цитируемых СМИ региона за неделю

Первое место по количеству цитат занял портал Псковское агентства информации. «Известия», Lenta.ru, Вестник, Экономика сегодня, АвтотрнасИнфо, Ecology.russia24.pro и другие СМИ использовали сообщения ПАИ 343 раза. Второе место по количеству цитат у ПЛН — 310. В ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона также вошли радио «Эхо Москвы-Псков» (48 цитат), luki.ru (20 цитат), ГТРК «Псков» (14 цитат), «АиФ-Псков» (10 цитат).

На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные порталы в рубриках власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, наука и образование, ЧП, силовые структуры, право.

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