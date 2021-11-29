В Пскове открыли клуб для киберспортсменов

Клуб для киберспортсменов открыли в торговом центре «Ракета» в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

Директор клуба Александр Васильев рассказал, что идея пришла в начале года, за это время она «много реализовывалась» и переносилась.

«Клуб заточен под киберспорт. В наличии здесь есть пятнадцать компьютеров в обычной комплектации, пять ВИП-зон и две PlayStation 5. Поиграть можно практически во всё», – поделился Александр Васильев.

Отличие ВИП-зон, отметил директор клуба, в том, что они уединённые, также там более мощная техника, поскольку помещение предназначено для команд, которые могут прийти потренироваться.

Спикер отметил, что в клуб могут прийти не только псковичи, желающие приятно провести время, но и профессиональные спортсмены.

«Планируем на постоянной основе проводить турниры — где-то раз в неделю с призовыми фондами», — рассказал Васильев.

По первоначальной задумке работа клуба должна была быть круглосуточной, но из-за пандемии этот вопрос находится в разработке