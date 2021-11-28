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Общество

Вакцинацию студентов обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 29 ноября

28 ноября 2021 года, 17:27

29 ноября в 09.00 утра в формате прямого эфира выйдет уже пятый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Вакцинацию студентов обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 29 ноября

Постоянные ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев вновь в неформальном разговоре в прямом эфире обсудят самые необычные и ожидаемые на предстоящей неделе события в Псковской области.

Особое внимание будет уделено темам дискуссий в творческом пространстве «Лофт» и предстоящих в нем новогодних праздниках, а также вакцинации псковских студентов от коронавируса. Ведущие вместе с гостями обсудят, ожидают ли обучающихся какие-либо бонусы, и как будут учиться те, кто по какой-либо причине не успеет сделать прививку.

Гостями пятого выпуска видеопроекта ПАИ станут ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина и руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский.

«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте», а также в Telegram-канале «Псковские новости».

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