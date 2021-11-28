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Общество / Здоровье

До 68% загружен коечный фонд в Псковской области

28 ноября 2021 года, 15:44

Загруженность коечного фонда в Псковской области составляет 68%. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

До 68% загружен коечный фонд в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

По его словам, в настоящее время продолжается постепенное возвращение перепрофилированных из-за ухудшившейся эпидситуации в связи с распространением коронавируса отделений к обычной штатной работе.

«Коечный фонд сокращен до 890 мест, его загрузка составляет 68%», – сообщил Михаил Ведерников.

С начала пандемии коронавирусом заболели 65 тыс. 775 жителей Псковской области, в том числе 214 – за минувшие сутки. Выздоровели 56 тыс. 739 человек, 276 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 69 псковичей, шесть – за последние 24 часа.

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