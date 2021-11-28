Еще 214 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За прошедший день, 27 ноября, в Псковской области выявили еще 214 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

96 человек заболели в Пскове (всего 21 тыс. 925), 35 – в Великих Луках (всего 10 тыс. 567), 18 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 453), 11 – в Порховском районе (всего 1 тыс. 986).

Десять подтвержденных случаев добавились в общую ковидстатистику в Невельском районе (всего 2 тыс. 728), девять – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 714), семь – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 791), шесть – в Куньинском районе (всего 598).

Четыре жителя региона заразились в Локнянском районе (всего 477), по три – в Себежском (всего 1 тыс. 470) и Пыталовском (всего 722) районах.

По два новых случая зафиксировали в Островском (всего 2 тыс. 925), Гдовском (всего 1 тыс. 94), Стругокрасненском (всего 952), Бежаницком (всего 695) и Палкинском (всего 649) районах, по одному – в Дедовичском (всего 1 тыс. 622) и Печорском (всего 1 тыс. 392) районах.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 65 тыс. 775 человек, выздоровели – 56 тыс. 739, в том числе 276 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 69 жителей региона, шесть из которых – за последние 24 часа. На данный момент проведено 658 тыс. 613 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 813 – за прошедший день.