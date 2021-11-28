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Культура

Новый статус лагеря «Шталаг-372» в Пскове позволит исследовать его территорию

28 ноября 2021 года, 13:37

Статус объекта регионального культурного наследия позволит подробно изучить территорию «Шталаг-372» в Пскове. Об этом в рамках своего еженедельного видеообращения 28 ноября сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Новый статус лагеря «Шталаг-372» в Пскове позволит исследовать его территорию

Фото: администрация Псковской области

По его словам, новый статус данного объекта, располагающегося в границах современных улиц Генерала Маргелова, Шестака, Юбилейной и Майора Доставалова в Пскове, позволит не только более детально исследовать и изучать территорию бывшего лагеря, проводить на ней раскопки, но и обустроить мемориальные объекты.

Ранее сообщалось, что приказ о признании лагеря «Шталаг-372» объектом регионального культурного наследия был подписан председателем профильного комитета Псковской области Вадимом Нэдиком.

«Шталаг-372» – это лагерь советских военнопленных. Во времена Великой Отечественной войны он являлся одним из крупнейших немецких концентрационных лагерей на Северо-Западе. Согласно материалам Чрезвычайной государственной комиссии, которая расследовала военные преступления в 1945-м году, в «Шталаг-372» от непосильного труда и истощения, вызванного страшным голодом, погибло свыше 75 тыс. человек.

«Это горькая память, но и мы, и все последующие поколения, должны знать цену, которую заплатили наши предки за Победу в Великой Отечественной войне», – отметил Михаил Ведерников.

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