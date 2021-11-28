Губернатор Псковской области поздравил матерей с международным праздником

С Международным праздником 28 ноября от всей души матерей поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках еженедельного видеообращения к жителям региона в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что к празднику Дня матери региональным Центром молодежи и общественных инициатив был запущен литературный конкурс. Для того чтобы принять в нем участие, каждый желающий должен записать в формате видео любое литературное произведение, посвященное теме семьи и материнства, и разместить его в социальной сети с хештегом #деньматери60.

Михаил Ведерников также присоединился к конкурсу и в рамках видеообращения прочитал отрывок стихотворения «Слово о матери» советского поэта и, по его словам, наверное, лучшего поэта Северного Кавказа Расула Гамзатова.

«Не забудьте сказать своим мамам лично, как сильно вы их любите. Берегите себя и будьте здоровы!» – обратился губернатор Псковской области.