Губернатор о строительстве соцгородка в Пскове: Динамика видна

26 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку социального городка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Как заявил глава региона, видны динамика и ответственный подход со стороны субподрядчиков.

«Но все-таки нужно увеличить число строителей, чтобы до конца года выполнить максимальный объем работ. Не расслабляемся», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Вместе с губернатором присутствовали вице-губернатор Василий Осипов, председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, а также представители субподрядных организаций.

Специалисты рассказали о работах по благоустройству прилегающей территории. Уже на 90% от общего объема уложили асфальтовое покрытие; полностью готовы бетонные основания под площадки; на 30% уложили тротуарную плитку, основание под эти цели подготовлено на 70%. Вскоре на площадку привезут грунт для обустройства газонов.

«По деньгам с вами рассчитываются своевременно?» – поинтересовался у субподрядчика Михаил Ведерников. Ответ был утвердительным.

Представитель второй подрядной организации сообщил о проведенной работе по инженерным сетям: наружные сети полностью готовы; в ряде корпусов продолжаются работы по монтажу систем отопления, канализации и водоснабжения. В скором времени начнут устанавливать кровлю на зданиях, где она отсутствует. Планируется закрыть тепловой контур указанных корпусов до конца 2021 года, а в следующем году провести внутренние работы.

Процесс реализации проекта губернатор считает «управляемым и контролируемым».

Социальный городок возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» направления «Демография» и нацелен на развитие современных форм социального обслуживания населения, создание условий для активного долголетия, а также социализацию пожилых граждан.