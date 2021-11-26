Медиахолдинг Псковской области получил положительную оценку от губернатора

26 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал положительную оценку работе по развитию Медиахолдинга Псковской области за последний год на рабочей встрече с его руководителем Ириной Федоровой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На должность директора медиагруппы Ирину Федорову назначили год назад. Руководитель Медиахолдинга отчиталась о проделанной работе.

«Не без радости сообщаю, что по аудитории у нас рост по всем направлениям. Где-то он составляет 20–30%, где-то — превышает 300%. В социальных сетях мы собрали все паблики, увеличили общее количество подписчиков в среднем до 120 тыс человек. Более чем на 130% выросло и число уникальных посетителей наших сайтов», – сообщила Ирина Федорова. Она также добавила, что сейчас в состав медиагруппы входит 35 СМИ, более 50 пабликов в соцсетях.

Руководитель Медиахолдинга подчеркнула успехи в развитии ТВ-контента электронных СМИ, а также возросшее доверие к площадкам в социальных сетях. Михаил Ведерников отметил, что данное направление является перспективным для получения оперативной обратной связи от жителей региона, и его необходимо развивать.

Как отмечает Ирина Федорова, в Медиахолдинге серьезно усилился коллектив, а также улучшились условия труда, увеличилось количество издаваемых СМИ, и выстроилась грамотная финансовая политика. Работа медиагруппы сейчас происходит в режиме единой редакции, отмечает руководитель Медиахолдинга. Журналисты районных изданий оперативно отрабатывают многие темы на местах, они вовлечены в информационную повестку.

На встрече также обсудили перспективы для развития всей медиагруппы.

Медиахолдинг Псковской области получил положительную оценку по проведенной работе от Михаила Ведерникова. Глава региона поблагодарил руководство и коллектив медиагруппы за качественную и высокопрофессиональную работу по информированию жителей региона.

В состав Медиахолдинга Псковской области входит АНО ИД «МЕДИА 60», объединяющее 26 муниципальных редакций, а также АНО ИД «МЕДИАЦЕНТР 60», куда включены редакции сетевых изданий «Псковское агентство информации» и «Псковская правда. Электронная версия газеты», радиоканалы «Радио Дача», «Серебряный дождь», «Седьмое небо», сетевые издания «Комсомольская правда-Псков» и «Аргументы и Факты — Псков».