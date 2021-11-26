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Общество / Здоровье

С 29 ноября в Пушкиногорском и Пустошкинском районах вводится запрет на проведение массовых мероприятий

26 ноября 2021 года, 14:00

Запрет на проведение массовых мероприятий в Пустошкинском и Пушкиногорском районах введут с 29 ноября по 12 декабря. Данные изменения в Указ губернатора о мерах противодействия распространению коронавируса согласовали на региональном оперативном штабе 26 ноября, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Ограничения коснутся спортивных соревнований, ярмарок, культурно-просветительских, физкультурных, публичных и развлекательных мероприятий. Кроме того, под запрет попадает и проведение корпоративов, свадеб и поминок в объектах общественного питания.

Также с 29 ноября по 12 декабря ограничат реализацию в очной форме общеразвивающих, дополнительных общеобразовательных программ, а также программ спортивной подготовки.

Ранее на региональном оперативном штабе сообщалось о том, что в Пустошкинском и Пушкиногорском районах фиксирует превышение среднеобластных показателей заболеваемости коронавирусом.

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