С 29 ноября в Пушкиногорском и Пустошкинском районах вводится запрет на проведение массовых мероприятий

Запрет на проведение массовых мероприятий в Пустошкинском и Пушкиногорском районах введут с 29 ноября по 12 декабря. Данные изменения в Указ губернатора о мерах противодействия распространению коронавируса согласовали на региональном оперативном штабе 26 ноября, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Ограничения коснутся спортивных соревнований, ярмарок, культурно-просветительских, физкультурных, публичных и развлекательных мероприятий. Кроме того, под запрет попадает и проведение корпоративов, свадеб и поминок в объектах общественного питания.

Также с 29 ноября по 12 декабря ограничат реализацию в очной форме общеразвивающих, дополнительных общеобразовательных программ, а также программ спортивной подготовки.

Ранее на региональном оперативном штабе сообщалось о том, что в Пустошкинском и Пушкиногорском районах фиксирует превышение среднеобластных показателей заболеваемости коронавирусом.