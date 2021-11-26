В Пустошкинском и Пушкиногорском районах усилят противоковидные меры

В Пустошкинском и Пушкиногорском районах будут усилены противоковидные меры. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он пояснил, что в этих двух муниципалитетах фиксирует существенное превышение среднеобластных показателей заболеваемости.

«Прежде всего, это следствие излишне активных нерабочих дней, когда не был обеспечен необходимый контроль над туристическими объектами и над объектами общепита. Ни в одном из предприятий общепита, которые проверили наши специалисты, не требуют QR-код и не обеспечивают контроль температуры. Ну, мне кажется, здесь причинно следственная связь очевидна», - заявил Михаил Ведерников.

Обращаясь к главам районов и руководителям бизнеса, он заявил, что если с сегодняшнего дня не будет обеспечен полный порядок и контроль, то сфера общепита в этих двух муниципалитетах будет полностью закрыта на неопределённый период без каких-либо компенсаций. «Прошу понять это и серьёзно к этому отнестись. И, конечно, за уже выявленные нарушения предприятия получат максимальные штрафы», - предупредил глава региона.

Чтобы выровнять эпидситуацию, в Пустошкинском и Пушкиногорском районах введут дополнительные ограничительные меры. В частности, на две недели будут запрещены все массовые мероприятия и очную работу учреждений допобразования и спортивных школ.

Персональную ответственность за обеспечение исполнения предписаний Роспотребнадзора и требований Указа губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса будут нести главы муниципалитетов. «Коллеги, это ваша прямая обязанность перед жителями своих и соседних муниципальных образований. Давайте вместе сделаем всё, чтобы справиться с заболеванием и нормально встретить Новый год», - заключил Михаил Ведерников.