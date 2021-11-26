Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

До 10 января псковские студенты должны завершить вакцинацию от коронавируса

26 ноября 2021 года, 13:49

В Псковской области до 10 января 2022 года студенты должны получить оба компонента вакцины от коронавируса. До 10 декабря им необходимо сделать первую прививку, передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября.

Всего пройти вакцинацию от коронавируса должны 80% студентов старше 18 лет.

В этой связи с Указе губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса закрепили норму об обязательном предоставлении образовательными организациями отчётов о ходе вакцинации. Направлять их нужно будет в комитет по образованию Псковской области в течение 3 дней с даты, которая определена для проведения вакцинации. Таким образом, отчёты необходимо предоставить не позднее 13 декабря и 13 января.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам
18-е место по наименьшему административному давлению на бизнес заняла Псковская область
Петербургский хирург-онколог провел мастер-класс для псковских врачей
100-тысячного пассажира псковского аэропорта перевезла компания Азимут
С 29 ноября в Пушкиногорском и Пустошкинском районах вводится запрет на проведение массовых мероприятий
До 70% увеличена заполняемость зрительных залов в Псковской области
Для медучреждений Псковской области закупят 20 аппаратов ИВЛ
В Пустошкинском и Пушкиногорском районах усилят противоковидные меры
Систему QR-кодов в Псковской области планируют распространить на бани

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Миллион перемен

Общество / Образование
25 ноября 09:07

Миллион перемен

Как юные псковичи стали миллионерами благодаря упорству и таланту
Не последний герой

Общество
24 ноября 09:22

Не последний герой

Что обнаружили на территории Себежского укрепрайона псковские десантники
На кончиках пальцев

Общество / Здоровье
24 ноября 09:00

На кончиках пальцев