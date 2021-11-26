До 10 января псковские студенты должны завершить вакцинацию от коронавируса

В Псковской области до 10 января 2022 года студенты должны получить оба компонента вакцины от коронавируса. До 10 декабря им необходимо сделать первую прививку, передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября.

Всего пройти вакцинацию от коронавируса должны 80% студентов старше 18 лет.

В этой связи с Указе губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса закрепили норму об обязательном предоставлении образовательными организациями отчётов о ходе вакцинации. Направлять их нужно будет в комитет по образованию Псковской области в течение 3 дней с даты, которая определена для проведения вакцинации. Таким образом, отчёты необходимо предоставить не позднее 13 декабря и 13 января.