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Общество

Псковский мясокомбинат планирует изменить профиль и деятельность предприятия

25 ноября 2021 года, 19:28

Собственники псковского мясокомбината сообщили, что в настоящий момент принимается решение о перепрофилировании предприятия и изменения вида его деятельности. Об этом они рассказали на переговорах с администрацией Псковской области по вопросу сохранения предприятия и его деятельности, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По словам вице-губернатора Нинель Салагаевой, такой план был сформирован у ООО «Псковмясопром» уже полгода назад.

«Администрация Псковской области всегда оказывала поддержку, участвуя в переговорах по продвижению и продаже продукции в крупных торговых сетях. Однако предприятие в одностороннем порядке прекратило поставку продукции по уже заключенным договорам в одну из крупных розничных сетей, как нам сообщил ее представитель, присутствовавший на встрече», – дала комментарий Нинель Салагаева. Она также добавила, что собственники бизнеса четко понимают свои социальные обязательства и необходимость принять все меры для сохранения коллектива и начала новой производственной деятельности. Рабочие места планируется максимально сохранить.

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