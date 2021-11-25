Псковский мясокомбинат планирует изменить профиль и деятельность предприятия

Собственники псковского мясокомбината сообщили, что в настоящий момент принимается решение о перепрофилировании предприятия и изменения вида его деятельности. Об этом они рассказали на переговорах с администрацией Псковской области по вопросу сохранения предприятия и его деятельности, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По словам вице-губернатора Нинель Салагаевой, такой план был сформирован у ООО «Псковмясопром» уже полгода назад.

«Администрация Псковской области всегда оказывала поддержку, участвуя в переговорах по продвижению и продаже продукции в крупных торговых сетях. Однако предприятие в одностороннем порядке прекратило поставку продукции по уже заключенным договорам в одну из крупных розничных сетей, как нам сообщил ее представитель, присутствовавший на встрече», – дала комментарий Нинель Салагаева. Она также добавила, что собственники бизнеса четко понимают свои социальные обязательства и необходимость принять все меры для сохранения коллектива и начала новой производственной деятельности. Рабочие места планируется максимально сохранить.