Работы по благоустройству парка Юрия Гагарина проводят в Пскове

Между улицами Гущина и Гдовской в парке Юрия Гагарина в Пскове проходят ремонтные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Благоустройство территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Рабочие завершили планировку территории, подготовили зону для детского игрового комплекса. На данный момент подрядная организация занимается устройством пешеходных дорожек.
Подрядчик также восстанавливает грунт для будущего газона и готовится к монтажу уличного освещения, которое планируют сделать до конца этого года. Дальнейшие работы и их проведение будут зависеть от погоды.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
После ремонтных работ в парке появятся детский игровой комплекс, площадка для минифутбола и баскетбола, а также воркаут-площадка. На территории сквера установят скамейки, урны и малые архитектурные формы.
Заказчиком выступило Управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядчиком – ООО «Чистый двор». Работы должны быть завершены к 31 июля 2022 года.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В 2020 году парк имени Юрия Гагарина победил в голосовании по отбору объектов благоустройства.