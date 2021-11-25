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Общество

Работы по благоустройству парка Юрия Гагарина проводят в Пскове

25 ноября 2021 года, 17:30

Между улицами Гущина и Гдовской в парке Юрия Гагарина в Пскове проходят ремонтные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Благоустройство территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы по благоустройству парка Юрия Гагарина проводят в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Рабочие завершили планировку территории, подготовили зону для детского игрового комплекса. На данный момент подрядная организация занимается устройством пешеходных дорожек.

Подрядчик также восстанавливает грунт для будущего газона и готовится к монтажу уличного освещения, которое планируют сделать до конца этого года. Дальнейшие работы и их проведение будут зависеть от погоды.

Работы по благоустройству парка Юрия Гагарина проводят в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

После ремонтных работ в парке появятся детский игровой комплекс, площадка для минифутбола и баскетбола, а также воркаут-площадка. На территории сквера установят скамейки, урны и малые архитектурные формы.

Заказчиком выступило Управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядчиком – ООО «Чистый двор». Работы должны быть завершены к 31 июля 2022 года.

Работы по благоустройству парка Юрия Гагарина проводят в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В 2020 году парк имени Юрия Гагарина победил в голосовании по отбору объектов благоустройства.

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