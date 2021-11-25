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Общество

Горводоканал Пскова планирует объявить конкурс проектов арт-объекта из деталей водопровода

25 ноября 2021 года, 15:52

Горводоканал Пскова планирует объявить конкурс проектов арт-объекта из частей водопровода, которые были извлечены во время летнего ремонта. Об этом «Псковской правде» рассказал руководитель предприятия Константин Болотин.

Горводоканал Пскова планирует объявить конкурс проектов арт-объекта из деталей водопровода

«Думаю, что ближе к Новому году мы опубликуем фотографии деталей, которые у нас есть, и более подробную информацию о конкурсе», - отметил он. Директор предприятия рассчитывает, что арт-объект будет как-то связан с работой горводоканала. В качестве примера он привёл аналогичное предприятие в Тарту (Эстония), возле которого была инсталляция в виде химической формулы воды - Н2О.

Константин Болотин не исключает, что арт-объект будет установлен не на территории горводоканала. «Если будет интересный, оригинальный проект, возможно, администрация Пскова захочет установить его где-то в городе», - сказал он.

В июле Горводоканал провёл масштабный ремонт сетей. В первую очередь замене подлежали установленные ещё в 60-х годах прошлого века запорные устройства для аварийного перекрытия воды на магистральных трубах. Именно из этих конструкций и предлагается создать арт-объект.

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