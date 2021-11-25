В Пскове во дворе на улице Звездной оборудуют два парковочных места для инвалидов

В Пскове во дворе дома № 21 на улице Звездной оборудуют два парковочных места для инвалидов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Данный вопрос был рассмотрен на личном приеме губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 25 ноября.

Так, в ходе приема стало известно, что в Пскове появится оборудованная парковка на места для инвалидов. На ней будут установлены специализированные дорожные знаки. Парковка будет обустроена на придомовой территории до конца текущего года.

Кроме того, с просьбой о содействии в проведении ремонтных работ автодороги «Рогово – Верхолино» обратилась одна жителей деревни Рогово Псковского района. По словам женщины, дорога протяженностью примерно 850 метров очень нуждается в капитальном ремонте. Михаил Ведерников поручил главе Псковского района Наталье Федоровой на сэкономленные средства областной дорожной субсидии отремонтировать данное полотно до конца текущего года. Также до мая 2022 года необходимо обустроить водоотводные канавы и провести расчистку территории от древесно-кустарниковой растительности.

В рамках личного приема главы Псковской области также был поднят вопрос устройства тротуаров по улице Фестивальная в микрорайоне Остров-3, пролегающей вдоль региональной трассы «Старый Изборск – Палкино – Остров». По словам местной жительницы, местные дети вынуждены ходить по краю оживленной проезжей части из-за разбитых пешеходных дорожек. И. о. председателя областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов отметил, что данный участок автомобильной дороги уже готовится под капитальный ремонт, и в на данный момент подготавливается вся необходимая документация. «Тротуары на обозначенном участке должны быть устроены в следующем году в первоочередном порядке. Место, действительно, небезопасно», – подчеркнул Михаил Ведерников. Организацию уличного освещения, а также остальные направления капремонта планируют завершить в 2023 году.

Глава региона рассмотрел обращение родителей школьников об установке ограждения по периметру территории псковского лицея «Развитие» и поручил и. п. главы администрации Пскова Борису Елкину выделить необходимые денежные средства в бюджете города на 2022 года, а также соорудить ограждение до начала следующего учебного года.

Читатели Дновской центральной районной библиотеки обратились с просьбой по ремонту здания и замене печного отопления на газовое. Глава Дновского района Михаил Шауркин сообщил, что в Министерстве культуры РФ поддержали заявку на создание модельной муниципальной библиотеки. Также, по его словам, разработана проектная документация, пройдена экспертиза, проведена газовая ветка. Михаил Ведерников принял решение заложить в бюджете региона на 2022 год необходимые для проведения работ средства. Губернатор подчеркнул, что заменить систему отопления и сделать основной ремонт необходимо до момента поступления оборудования.