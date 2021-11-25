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Общество

6 января в Псков прибудет сказочный «Поезд Деда Мороза»

25 ноября 2021 года, 10:12

Празднично оформленный поезд с резиденцией Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочки из Костромы прибудет на железнодорожный вокзал Пскова 6 января. Об этом сообщается на официальном сайте «Поезд Деда Мороза». В состав передвижной резиденции войдут салон-приемная, вагон-ресторан и вагон-лавка, а также вагоны для проведения квестов и игр.

6 января в Псков прибудет сказочный «Поезд Деда Мороза»

Фото взято из Instagram-аккаунта Алексея Уланова (@ulan3)

Старт новогоднего экспресса запланирован на 5 декабря из Великого Устюга. Завершится сказочное путешествие 13 января 2022 года, в канун старого Нового Года. В этот день «Поезд Деда Мороза» окажется в точке своего отправления – в Великом Устюге.

На железнодорожную станцию Псков передвижная резиденция Деда Мороза прибудет 6 января в 13.00. Псковичи и гости города смогут окунуться в атмосферу новогодней сказки и приобрести памятные сувениры из Великого Устюга и Костромы с 13.00 до 18.00.

6 января в Псков прибудет сказочный «Поезд Деда Мороза»

Фото взято из Instagram-аккаунта Алексея Уланова (@ulan3)
6 января в Псков прибудет сказочный «Поезд Деда Мороза»

Фото взято из Instagram-аккаунта Алексея Уланова (@ulan3)
6 января в Псков прибудет сказочный «Поезд Деда Мороза»

Фото взято из Instagram-аккаунта Алексея Уланова (@ulan3)

Гости «Поезда Деда Мороза» в сопровождении сказочной команды, Главного Волшебника страны и его внучки в рамках развлекательной праздничной программы побывают в приемной передвижной резиденции Деда Мороза, пройдут квест в стилизованном ретро-вагоне, примут участие в сказочном чаепитие и получат новогоднюю почтовую открытку. Юным гостям Зимний Волшебник также вручит сладкий подарок и детский журнал.

6 января в Псков прибудет сказочный «Поезд Деда Мороза»

Фото взято из Instagram-аккаунта Алексея Уланова (@ulan3)

Помимо Пскова новогодний экспресс также сделает остановку в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Петрозаводске и еще в 30 городах России.

Продажа билетов для посещения «Поезда Деда Мороза» стартует 25 ноября на официальном сайте ОАО «РЖД» в специальном разделе.

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