6 января в Псков прибудет сказочный «Поезд Деда Мороза»

Празднично оформленный поезд с резиденцией Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочки из Костромы прибудет на железнодорожный вокзал Пскова 6 января. Об этом сообщается на официальном сайте «Поезд Деда Мороза» . В состав передвижной резиденции войдут салон-приемная, вагон-ресторан и вагон-лавка, а также вагоны для проведения квестов и игр.

Старт новогоднего экспресса запланирован на 5 декабря из Великого Устюга. Завершится сказочное путешествие 13 января 2022 года, в канун старого Нового Года. В этот день «Поезд Деда Мороза» окажется в точке своего отправления – в Великом Устюге.

На железнодорожную станцию Псков передвижная резиденция Деда Мороза прибудет 6 января в 13.00. Псковичи и гости города смогут окунуться в атмосферу новогодней сказки и приобрести памятные сувениры из Великого Устюга и Костромы с 13.00 до 18.00.