Ведерников: В неделю прививаются от коронавируса 8-9 тысяч жителей Псковской области

В неделю прививаются от коронавируса 8-9 тыс. жителей Псковской области. Об этом 24 ноября заявил глава региона Михаил Ведерников в эфире РБК, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам губернатора, в августе параметры вакцинации для формирования коллективного иммунитета были 60%, на данный момент – 80%. Михаил Ведерников подчеркнул, что хоть темпы немного замедлились, но они продолжают оставаться высокими.

«Надеемся, что в ближайшее время придём к показателю, который подтверждает коллективный иммунитет», – заявил губернатор.

За минувшие сутки, 23 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 347 человек (всего 236 тыс. 989), вторым – 1 тыс. 527 (всего 221 тыс. 193). Курс ревакцинации прошел 421 житель региона (всего 19 тыс. 205).

Расход поступившей вакцины составляет 85,5%.