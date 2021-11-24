Порядка 25 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

8 тыс. 400 доз вакцины «Спутник V» и 15 тыс. 600 доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Псковскую область. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 23 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 347 человек (всего 236 тыс. 989), вторым – 1 тыс. 527 (всего 221 тыс. 193). Курс ревакцинации прошел 421 житель региона (всего 19 тыс. 205).

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавирусной инфекции составляет 85,5%.

«Записывайтесь на прививку!» – обратился к псковичам Михаил Ведерников.