Порядка 25 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

8 тыс. 400 доз вакцины «Спутник V» и 15 тыс. 600 доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Псковскую область. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
8 тыс. 400 доз вакцины «Спутник V» и 15 тыс. 600 доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Псковскую область. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За минувшие сутки, 23 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 347 человек (всего 236 тыс. 989), вторым – 1 тыс. 527 (всего 221 тыс. 193). Курс ревакцинации прошел 421 житель региона (всего 19 тыс. 205).
Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавирусной инфекции составляет 85,5%.
«Записывайтесь на прививку!» – обратился к псковичам Михаил Ведерников.
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