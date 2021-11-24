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Общество / Здоровье

Порядка 25 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

24 ноября 2021 года, 08:33

8 тыс. 400 доз вакцины «Спутник V» и 15 тыс. 600 доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Псковскую область. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Порядка 25 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Фото: Арсений Тимашов

За минувшие сутки, 23 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 347 человек (всего 236 тыс. 989), вторым – 1 тыс. 527 (всего 221 тыс. 193). Курс ревакцинации прошел 421 житель региона (всего 19 тыс. 205).

Расход поступившей в Псковскую области вакцины от коронавирусной инфекции составляет 85,5%.

«Записывайтесь на прививку!» – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

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