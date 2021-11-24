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Общество

Немаркированные сигареты и алкоголь изъяли из псковского магазина

24 ноября 2021 года, 16:36

Таможенники выявили в магазине Пскова незаконную продажу алкогольной и табачной продукции без акцизных марок РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Немаркированные сигареты и алкоголь изъяли из псковского магазина

Фото: pixabay

Сотрудники таможни обнаружили 860 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии и более 34 литров алкоголя без специализированных акцизных марок РФ в торговом зале и подсобных помещениях.

Таможенники изъяли сигареты стоимостью примерно 90 тыс. рублей и направили в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения. Сотрудники территориального подразделения МВД России изъяли алкогольные напитки.

«Несмотря на неоднократные выявления и административную ответственность, некоторые предприниматели продолжают заниматься противоправными действиями. Данный случай не стал исключением. Индивидуальный предприниматель в поле зрения правоохранительных органов попадает с «завидным постоянством», – сообщил замначальника таможни Андрей Горяченок.

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