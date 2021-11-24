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Общество

С 13 по 19 декабря пройдет Первенство Псковской области по киберспорту

24 ноября 2021 года, 15:47

С 13 по 19 декабря в Псковской области пройдет Первенство региона по киберспорту. Об этом 24 ноября заявил зампредседателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

С 13 по 19 декабря пройдет Первенство Псковской области по киберспорту

Фото из группы Федерации компьютерного спорта Псковской области "ВКонтакте"

Обычно, по его словам, на соревнования регистрируются от восьми до десяти команд. Жители Великих Лук активно принимают участие в кибертурнирах. В этом году в Первенстве примут участие все районы Псковской области.

«Киберспорт – это пока про молодежь лет до 30. Но есть и киберспортсмены, которые старше этого возраста, принимают участие и в чемпионатах мира. Псковичи уже принимают участие во всероссийских чемпионатах, до международных пока не добрались», поделился – Давид Мошура.

Региональная федерация компьютерного спорта на данный момент, как сообщал Мошура, насчитывает несколько сотен человек. Точную цифру, по его словам, назвать затруднительно из-за «слишком большой текучки». «Кто-то подрастает, кто-то – теряет интерес», – пояснил Давид Мошура.

«В киберспорте как и в обычном спорте надо тренироваться, держать дисциплину, неплохо бы и тренироваться, чтобы все в порядке было с позвоночником, с руками», – подчеркнул зампредседателя Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Руководитель Федерации КУДО Псковской области Илья Кучеров сообщил, что компьютерные игры помогают маленьким спортсменам-кудоистам расслабиться перед важными соревнованиями.

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