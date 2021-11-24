С 13 по 19 декабря пройдет Первенство Псковской области по киберспорту

С 13 по 19 декабря в Псковской области пройдет Первенство региона по киберспорту. Об этом 24 ноября заявил зампредседателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Обычно, по его словам, на соревнования регистрируются от восьми до десяти команд. Жители Великих Лук активно принимают участие в кибертурнирах. В этом году в Первенстве примут участие все районы Псковской области.

«Киберспорт – это пока про молодежь лет до 30. Но есть и киберспортсмены, которые старше этого возраста, принимают участие и в чемпионатах мира. Псковичи уже принимают участие во всероссийских чемпионатах, до международных пока не добрались», поделился – Давид Мошура.

Региональная федерация компьютерного спорта на данный момент, как сообщал Мошура, насчитывает несколько сотен человек. Точную цифру, по его словам, назвать затруднительно из-за «слишком большой текучки». «Кто-то подрастает, кто-то – теряет интерес», – пояснил Давид Мошура.

«В киберспорте как и в обычном спорте надо тренироваться, держать дисциплину, неплохо бы и тренироваться, чтобы все в порядке было с позвоночником, с руками», – подчеркнул зампредседателя Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Руководитель Федерации КУДО Псковской области Илья Кучеров сообщил, что компьютерные игры помогают маленьким спортсменам-кудоистам расслабиться перед важными соревнованиями.