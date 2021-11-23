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Общество

Общежитие ПсковГУ на улице Карла Маркса ремонтируют

23 ноября 2021 года, 17:43

На пятом этаже общежития ПсковГУ по адресу улица Карла Маркса, дом 1, продолжаются капитальные ремонтные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

Общежитие ПсковГУ на улице Карла Маркса ремонтируют

Фото пресс-службы ПсковГУ

В левом и правом крыле рабочие очищают стены и потолок от обоев и снимают старый паркет и плинтуса. Также ремонтируют инженерные коммуникации с заменой систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции. В дальнейшем планируется установить охранно-пожарную сигнализацию.

Во всех комнатах пятого этажа заменят двери, окна, а также проводку. Рабочие покрасят стены, починят пол в коридорах и местах общего пользования: кухни, туалеты и комнаты для умывания.

Ремонтные работы проходят в нескольких общежитиях ПсковГУ. В начале октября 2021 года в корпусе общежития на Красноармейской заменили старые оконные рамы на пластиковые стеклопакеты.

Работы ведутся в здании на улице Люксембург, № 6. Закупленную новую мебель скоро установят на кухне и в комнатах. Также модернизируется кухонное оборудование. Планируется завершить ремонт в общежитии к концу года.

В общежитии на улице Ротной ремонтируют восемь душевых и скоро установят новые газовые плиты.

В общежитии на улице Металлистов отремонтировали крышу.

В 2022 году вуз планирует заняться ремонтом общежития на улице Льва Толстого (1 корпус) и Крестовском шоссе.

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