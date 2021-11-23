«Блинчатый» лед запечатлели жительницы Псковской области

Подписчица газеты «Плюсский край» Наталья Алексеева поделилась с изданием фотографией «блинчатого» льда.
Подписчица газеты «Плюсский край» Наталья Алексеева поделилась с изданием фотографией «блинчатого» льда.
Фотографии сделали на железнодорожном мосту. Еще один снимок сделан ранее зимой.
«Под влиянием течения в морозную погоду формируются такие льдинки. Если мороз сильный, то это могут быть очень большие круглые льдины», – сообщила Наталья Алексеева.
В Пскове сегодня также запечатлели это природное явление. Лариса Малкова сфотографировала «блинчатый» лёд под Советским мостом.