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Общество

«Блинчатый» лед запечатлели жительницы Псковской области

23 ноября 2021 года, 16:17

Подписчица газеты «Плюсский край» Наталья Алексеева поделилась с изданием фотографией «блинчатого» льда.

«Блинчатый» лед запечатлели жительницы Псковской области

Фото Натальи Алексеевой

Фотографии сделали на железнодорожном мосту. Еще один снимок сделан ранее зимой.

«Под влиянием течения в морозную погоду формируются такие льдинки. Если мороз сильный, то это могут быть очень большие круглые льдины», – сообщила Наталья Алексеева.

В Пскове сегодня также запечатлели это природное явление. Лариса Малкова сфотографировала «блинчатый» лёд под Советским мостом.

«Блинчатый» лед запечатлели жительницы Псковской области

Фото Ларисы Малковой
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