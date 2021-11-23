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Общество

Ушла из жизни экс-корреспондент ГТРК «Псков» Татьяна Недосекина

23 ноября 2021 года, 15:08

23 ноября ушла из жизни экс-корреспондент ГТРК «Псков», известная тележурналистка, Татьяна Недосекина. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ушла из жизни экс-корреспондент ГТРК «Псков» Татьяна Недосекина

Фото сос траницы Татьяны Недосекиной «ВКонтакте»

Татьяна Недосекина посвятила работе на телевидении более 40 лет. Известная тележурналистка училась у профессора-филолога Евгения Маймина. В 2006 году она получила золотую медаль и диплом первой степени на фестивале «Православие на телевидении, радио и в печати».

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