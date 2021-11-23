Ушла из жизни экс-корреспондент ГТРК «Псков» Татьяна Недосекина

23 ноября ушла из жизни экс-корреспондент ГТРК «Псков», известная тележурналистка, Татьяна Недосекина. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
23 ноября ушла из жизни экс-корреспондент ГТРК «Псков», известная тележурналистка, Татьяна Недосекина. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Татьяна Недосекина посвятила работе на телевидении более 40 лет. Известная тележурналистка училась у профессора-филолога Евгения Маймина. В 2006 году она получила золотую медаль и диплом первой степени на фестивале «Православие на телевидении, радио и в печати».