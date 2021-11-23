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Общество

Автопробег «Порхов – Красуха» пройдет в Псковской области 27 ноября

23 ноября 2021 года, 10:15

27 ноября в Псковской области пройдет автопробег «Порхов – Красуха», который будет посвящен трагическим событиям, произошедшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает Порховский краеведческий музей.

Автопробег «Порхов – Красуха» пройдет в Псковской области 27 ноября

Фото: Ульяна Ловыгина

Сбор на автопробег начнется в 11.00 возле Дома торговли в Порхове. Поучаствовать в мероприятии сможет каждый желающий. Автопробег пройдет по маршруту Порхов – Красуха – Порхов. Кроме того, для участников на мемориале будет организована экскурсия.

27 января 1943 года деревня Красуха Порховского района в период Великой Отечественной войны была полностью уничтожена вместе с местными жителями. На месте нее в память жертв оккупантов был установлен памятник «Скорбящая псковитянка».

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