Автопробег «Порхов – Красуха» пройдет в Псковской области 27 ноября

27 ноября в Псковской области пройдет автопробег «Порхов – Красуха», который будет посвящен трагическим событиям, произошедшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает Порховский краеведческий музей.

Сбор на автопробег начнется в 11.00 возле Дома торговли в Порхове. Поучаствовать в мероприятии сможет каждый желающий. Автопробег пройдет по маршруту Порхов – Красуха – Порхов. Кроме того, для участников на мемориале будет организована экскурсия.

27 января 1943 года деревня Красуха Порховского района в период Великой Отечественной войны была полностью уничтожена вместе с местными жителями. На месте нее в память жертв оккупантов был установлен памятник «Скорбящая псковитянка».