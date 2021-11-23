Государственный архив Псковской области рассказал о дефиците ткачей в Пскове в XVIII веке

В XVIII веке, в апреле 1784 года, в Пскове был зафиксирован дефицит ткацких работников, сообщают сотрудники регионального архива в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». В те времена информацию об открытых вакансиях приходилось распространять даже на территории современного Таллина, среди жителей бывшего Ревельского наместничества.

На данный момент подтверждающие этому сведения, по словам представителей Государственного архива Псковской области, можно обнаружить в документе «Сообщение Псковской казенной палаты в Псковское наместническое правление о нехватке ткачей на казенной полотняной фабрике г. Пскова» от 29 апреля 1784 года.

Согласно ему, в те времена в Пскове для изготовления канифасов [прочная льняная ткань – ред. Псковская правда] и полотен на казанной полотняной фабрике было приготовлено 20 ткацких станков. При этом, использовались из них лишь четверть – пять. Остальные же «пустовали» из-за отсутствия на псковской фабрике квалифицированных кадров — ткачей.

«По сему в казенной полате определено в оное наместническое правление сообщить, с тем, дабы благоволило посредством городничих обвестить в городах здешнего наместничества, не отыщется ли таковых желающих из ткачей, которые бы могли явиться к здешнему господину директору економии для условия, а между тем не оставило бы сообщить по близости в Рижское и Ревельское наместнические правлении, с тем дабы и оные благоволили также обвестить в городах своих наместничеств, о чем сим и сообщаться», – говорится в данном документе.