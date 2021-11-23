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Общество

Государственный архив Псковской области рассказал о дефиците ткачей в Пскове в XVIII веке

23 ноября 2021 года, 08:31

В XVIII веке, в апреле 1784 года, в Пскове был зафиксирован дефицит ткацких работников, сообщают сотрудники регионального архива в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». В те времена информацию об открытых вакансиях приходилось распространять даже на территории современного Таллина, среди жителей бывшего Ревельского наместничества.

Государственный архив Псковской области рассказал о дефиците ткачей в Пскове в XVIII веке

Фото: сообщество Государственного архива Псковской области в «ВКонтакте»

На данный момент подтверждающие этому сведения, по словам представителей Государственного архива Псковской области, можно обнаружить в документе «Сообщение Псковской казенной палаты в Псковское наместническое правление о нехватке ткачей на казенной полотняной фабрике г. Пскова» от 29 апреля 1784 года.

Согласно ему, в те времена в Пскове для изготовления канифасов [прочная льняная ткань – ред. Псковская правда] и полотен на казанной полотняной фабрике было приготовлено 20 ткацких станков. При этом, использовались из них лишь четверть – пять. Остальные же «пустовали» из-за отсутствия на псковской фабрике квалифицированных кадров — ткачей.

«По сему в казенной полате определено в оное наместническое правление сообщить, с тем, дабы благоволило посредством городничих обвестить в городах здешнего наместничества, не отыщется ли таковых желающих из ткачей, которые бы могли явиться к здешнему господину директору економии для условия, а между тем не оставило бы сообщить по близости в Рижское и Ревельское наместнические правлении, с тем дабы и оные благоволили также обвестить в городах своих наместничеств, о чем сим и сообщаться», – говорится в данном документе.

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