Новую гостиницу строит Свято-Успенский монастырь в Печорах

В Печорах строится новый отель Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Это третья очередь большого гостиничного комплекса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской епархии.

Планируется, что в новой гостинице будет порядка 40 номеров высокого класса.

На первом этаже здания будут открыты магазины авторских работ мастеров и кафе. Оно, как отметили в епархии, по стилю будет схоже с находящимся по близости кафе «Несвятые святые».

В новом гостиничном здании, которое расположено недалеко от Соборной площади и входа в обитель, уже возведены стены, устроена кровля.