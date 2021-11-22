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Общество

Новую гостиницу строит Свято-Успенский монастырь в Печорах

22 ноября 2021 года, 17:05

В Печорах строится новый отель Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Это третья очередь большого гостиничного комплекса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской епархии.

Планируется, что в новой гостинице будет порядка 40 номеров высокого класса.

На первом этаже здания будут открыты магазины авторских работ мастеров и кафе. Оно, как отметили в епархии, по стилю будет схоже с находящимся по близости кафе «Несвятые святые».

В новом гостиничном здании, которое расположено недалеко от Соборной площади и входа в обитель, уже возведены стены, устроена кровля.  

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