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Общество

Новый участковый пункт полиции открылся в Псковском районе

22 ноября 2021 года, 14:19

В жилом микрорайоне «Родина» Псковского района 22 ноября открылся новый 24-ый участковый пункт полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Участок расположен в доме № 5 б по улице Владимирской.

Новый участковый пункт полиции открылся в Псковском районе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам начальника ОМВД России по Псковскому району Евгения Поликарпова, новый пункт полиции будет обслуживать три административных участка, в которых в общей сложности проживает около 13 тыс. граждан. В участке буду работать четыре сотрудника: старший участковый, два участковых, а также инспектор по делам несовершеннолетних. Средства на организацию входной группы и ремонты были выделены из муниципального бюджета и резервного фонда администрации региона.

На открытии нового полицейского пункта также присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и начальник УМВД России по Псковской области полиции генерал-майор Алексей Овсянников.

Глава региона осмотрел приемную участка и служебные кабинеты, а также пообщался с сотрудниками. По его словам, открывшийся полицейский пункт позволит обеспечить безопасность жителей быстрорастущего микрорайона. Он также вручил полицейским памятный подарок и пожелал успехов в службе.

Алексей Овсянников, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря содействию администрации Псковской области региональное управление МВД России получило необходимое пространство, на территории которого могут работать и сотрудники оперативной службы, и другие спецслужбы. Глава региона сообщил, что это утвердили законодательно.

«Раньше мы не могли выделять средства на создание пунктов полиции из регионального бюджета. Теперь такая возможность есть. Участкового никем нельзя заменить, на них лежит действительно большая нагрузка, поэтому мы и дальше будем стараться помогать», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что совместно с Псковским областным Собранием депутатов и его председателем Александром Котовым администрацией области прорабывается возможность поддержки регионального УМВД на 2022 год.

«Со следующего года сумму в областном бюджете мы предусмотрим с тем, чтобы более динамичными шагами двигаться, чтобы участковые работали в достойных условиях. Также рассматриваем возможность предоставления жилья, где это необходимо», – отметил Михаил Ведерников и уточнил, что в этом году полицейским было передано пять квартир под служебное жилье.

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