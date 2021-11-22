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Общество

Недельный рейтинг цитируемости псковских СМИ возглавило ПАИ

22 ноября 2021 года, 13:04

Псковское агентство информации возглавило рейтинг цитируемости СМИ Псковской области по итогам недели с 15 по 21 ноября. По данным сервиса «Медиалогия», индекс цитируемости ПАИ составил 4,14.

Недельный рейтинг цитируемости псковских СМИ возглавило ПАИ

Наиболее цитируемыми новостями агентства на неделе стали публикация об установке в Пскове памятника Петру I, о бюджете на вывоз снега, о корректировке Северного обхода, о ремонте дворов и о возобновлении движения поезда «Минск – Мурманск» через Псковскую область.

«Серебро» недельного рейтинга досталось ПЛН с индексом цитируемости 3,28. На третьем месте стоит ГТРК «Псков» (ИЦ 0,85), Далее в рейтинге расположился портал luki.ru (ИЦ 0,32) и радио «Эхо Москвы Псков» (0,22).

Материалы Псковских СМИ цитировали «Известия», «Российская газета», АВИАПорт, Infox.ru и другие.  

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