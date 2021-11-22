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Общество

Почти 100 тысяч пассажиров принял псковский аэропорт в этом году

22 ноября 2021 года, 11:42

В этом году аэропорт Пскова имени княгини Ольги принял почти 100 тысяч пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, сообщил директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.

Он выразил надежду, что к концу ноября число перевезённых пассажиров достигнет отметки в 100 тысяч.

В прошлом году за 12 месяцев псковский аэропорт принял 45 тысяч пассажиров, за весь 2019-й — 36 тысяч.

Как отметил Артём Тарасов, есть планы увеличить пассажиропоток на популярных маршрутах, например, в Симферополь, Анапу и Минеральные Воды. В частности, будет рассматриваться вопрос об увеличении частоты рейсов или о замене самолёта на более вместительные.

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