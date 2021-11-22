До конца ноября в Пскове установят новый современный спорткомплекс

Новый современный комплекс, в котором оборудуют спортивную и детскую площадки, установят в Пскове во дворе дома №75 по Рижскому проспекту до 30 ноября в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадки комплекса разделят на три зоны. Для детей дошкольного возраста будут установлены горки, качели, песочница и карусель-велотренажер. Для детей старшего возраста оборудуют качели и большой игровой комплекс. Для занятий спортом на территории комплекса появятся зона с комплексом турников, эллиптическим тренажером, брусьями и рукоходом «змейкой». Также во дворе дома будут установлены скамейки и урны.