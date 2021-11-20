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Общество

Государственный архив Псковской области рассказал об истории зарождения телевидения в Пскове

20 ноября 2021 года, 19:27

Об истории зарождения телевидения в Пскове в канун Всемирного дня телевидения, 21 ноября, рассказал Государственный архив Псковской области в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Государственный архив Псковской области рассказал об истории зарождения телевидения в Пскове

Фото: группа Государственного архива Псковской области в «ВКонтакте»

Решение о строительстве в нескольких километрах от границ Пскова, которые были у областного центра к тому времени, первого малого телевизионного центра было принято исполнительным комитетом областного Совета депутатов трудящихся согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 17 февраля 1958 года.

Государственный архив Псковской области рассказал об истории зарождения телевидения в Пскове

Фото: группа Государственного архива Псковской области в «ВКонтакте»

Его строительство в областном центре было запланировано на 1958-1959 годы. Сдача радиорелейной линии «Псков-Валга» была намечена на 1959-1960 годы. Работы проводились в соответствии с решением №114 «О строительстве в г. Пскове малого телевизионного центра» (ГАПО. Р-903.Оп.1. Д.1191. Л. 307-308).

Согласно данному документу, строительство первого телевизионного центра велось «за счет средств местного бюджета и долевого участия организаций и предприятий города Пскова». Псковским ГК КПСС, в свою очередь, был определен размер долевого участия. Также в соответствии с решением №114 руководителям предприятий и организаций Пскова, а также областных отделов управлений было рекомендовано «обсудить вопрос о трудовом участии коллективов, организаций и предприятий в строительстве телецентра».

Государственный архив Псковской области рассказал об истории зарождения телевидения в Пскове

Фото: группа Государственного архива Псковской области в «ВКонтакте»

Согласно же решению Исполкома Псковского областного Совета депутатов трудящихся №337 «Об организации студии телевидения при Псковской областной редакции радиовещания» от 15 сентября 1960 года (ГАПО. Р-903.Оп.1. Д.1309. Л. 387-388) первым руководителем студии телевидения в Пскове стал Геннадий Александрович Леднев.

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