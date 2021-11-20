Государственный архив Псковской области рассказал об истории зарождения телевидения в Пскове

Об истории зарождения телевидения в Пскове в канун Всемирного дня телевидения, 21 ноября, рассказал Государственный архив Псковской области в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Решение о строительстве в нескольких километрах от границ Пскова, которые были у областного центра к тому времени, первого малого телевизионного центра было принято исполнительным комитетом областного Совета депутатов трудящихся согласно распоряжению Совета Министров РСФСР от 17 февраля 1958 года.

Его строительство в областном центре было запланировано на 1958-1959 годы. Сдача радиорелейной линии «Псков-Валга» была намечена на 1959-1960 годы. Работы проводились в соответствии с решением №114 «О строительстве в г. Пскове малого телевизионного центра» (ГАПО. Р-903.Оп.1. Д.1191. Л. 307-308).

Согласно данному документу, строительство первого телевизионного центра велось «за счет средств местного бюджета и долевого участия организаций и предприятий города Пскова». Псковским ГК КПСС, в свою очередь, был определен размер долевого участия. Также в соответствии с решением №114 руководителям предприятий и организаций Пскова, а также областных отделов управлений было рекомендовано «обсудить вопрос о трудовом участии коллективов, организаций и предприятий в строительстве телецентра».