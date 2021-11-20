Скульптор поделился подробностями создания псковского памятника Петру I

Скульптор Антон Гордиенко поделился подробностями возведения памятника Петру I, который будет установлен у здания областной прокуратуры в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.



По его словам, за основу псковского монумента были взяты образцы известного французского скульптора Этьена Фальконе. «За образец я взял работу Фальконе «Медный всадник», который установлен в Санкт-Петербурге», – уточнил Антон Гордиенко.



В основе памятника Петру I для обеспечения жесткости конструкции установлен сварной каркас из толстой арматуры высотой более двух метров. «Внутри он у нас как Терминатор», – отметил скульптор. Антон Гордиенко также уточнил, что сам монумент будет выполнен из арт-бетона, который отличается от стандартных растворов наличием в нем специальных добавок, повышающих пластичность искусственного камня. В настоящий момент основные работы по возведению памятника императору ведутся с использованием болгарки и бормашины. «Сейчас я намечаю складки, такие складки будут на туловище», – рассказал скульптор.



Антон Гордиенко также рассказал, что современный скульптор является своего рода строителем. Так, грубое оформление будущего монумента ведутся с помощью электрической болгарки. Менее трудная работа ведется бормашиной. Но главным инструментом, по его словам, на данный момент все еще остается стамеска. Эта незаменимая вещь остается актуальной в возведении памятников еще со времен знаменитого Микеланджело.