Скульптор поделился подробностями создания псковского памятника Петру I

Скульптор Антон Гордиенко поделился подробностями возведения памятника Петру I, который будет установлен у здания областной прокуратуры в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.
Скульптор Антон Гордиенко поделился подробностями возведения памятника Петру I, который будет установлен у здания областной прокуратуры в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.
По его словам, за основу псковского монумента были взяты образцы известного французского скульптора Этьена Фальконе. «За образец я взял работу Фальконе «Медный всадник», который установлен в Санкт-Петербурге», – уточнил Антон Гордиенко.
В основе памятника Петру I для обеспечения жесткости конструкции установлен сварной каркас из толстой арматуры высотой более двух метров. «Внутри он у нас как Терминатор», – отметил скульптор. Антон Гордиенко также уточнил, что сам монумент будет выполнен из арт-бетона, который отличается от стандартных растворов наличием в нем специальных добавок, повышающих пластичность искусственного камня.
В настоящий момент основные работы по возведению памятника императору ведутся с использованием болгарки и бормашины. «Сейчас я намечаю складки, такие складки будут на туловище», – рассказал скульптор.
Антон Гордиенко также рассказал, что современный скульптор является своего рода строителем. Так, грубое оформление будущего монумента ведутся с помощью электрической болгарки. Менее трудная работа ведется бормашиной.
Но главным инструментом, по его словам, на данный момент все еще остается стамеска. Эта незаменимая вещь остается актуальной в возведении памятников еще со времен знаменитого Микеланджело.
Как отметил скульптор, несмотря на установленный внутренний каркас из толстой арматуры, который позволяет конструкции памятника быть более жесткой, есть несколько частей монумента, которые могут быть подвержены повышенным нагрузкам. В частности, он назвал раскрытую ладонь императора, его вытянутую руку и пальцы.
«Рискованно. При перевозке опасался, что что-то всё равно отломается», – подчеркнул скульптор Антон Гордиенко и добавил, что, в связи с этими сложностями, было принято решение изначально отливать памятник Петру I на территории его установки, в отапливаемой и специально устроенной палатке.
Памятник Петру I будет установлен на территории областной прокуратуры в Пскове 12 января 2022 года – в честь 300-летия прокуратуры России.