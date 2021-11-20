Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Скульптор поделился подробностями создания псковского памятника Петру I

20 ноября 2021 года, 13:50

Скульптор Антон Гордиенко поделился подробностями возведения памятника Петру I, который будет установлен у здания областной прокуратуры в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.


По его словам, за основу псковского монумента были взяты образцы известного французского скульптора Этьена Фальконе. «За образец я взял работу Фальконе «Медный всадник», который установлен в Санкт-Петербурге», – уточнил Антон Гордиенко.

Скульптор поделился подробностями создания псковского памятника Петру I

Фото: Арсений Тимашов

В основе памятника Петру I для обеспечения жесткости конструкции установлен сварной каркас из толстой арматуры высотой более двух метров. «Внутри он у нас как Терминатор», – отметил скульптор. Антон Гордиенко также уточнил, что сам монумент будет выполнен из арт-бетона, который отличается от стандартных растворов наличием в нем специальных добавок, повышающих пластичность искусственного камня.

В настоящий момент основные работы по возведению памятника императору ведутся с использованием болгарки и бормашины. «Сейчас я намечаю складки, такие складки будут на туловище», – рассказал скульптор.

Скульптор поделился подробностями создания псковского памятника Петру I

Фото: Арсений Тимашов

Антон Гордиенко также рассказал, что современный скульптор является своего рода строителем. Так, грубое оформление будущего монумента ведутся с помощью электрической болгарки. Менее трудная работа ведется бормашиной. 

Но главным инструментом, по его словам, на данный момент все еще остается стамеска. Эта незаменимая вещь остается актуальной в возведении памятников еще со времен знаменитого Микеланджело.

Скульптор поделился подробностями создания псковского памятника Петру I

Фото: Арсений Тимашов

Как отметил скульптор, несмотря на установленный внутренний каркас из толстой арматуры, который позволяет конструкции памятника быть более жесткой, есть несколько частей монумента, которые могут быть подвержены повышенным нагрузкам. В частности, он назвал раскрытую ладонь императора, его вытянутую руку и пальцы.

«Рискованно. При перевозке опасался, что что-то всё равно отломается», – подчеркнул скульптор Антон Гордиенко и добавил, что, в связи с этими сложностями, было принято решение изначально отливать памятник Петру I на территории его установки, в отапливаемой и специально устроенной палатке.

Памятник Петру I будет установлен на территории областной прокуратуры в Пскове 12 января 2022 года – в честь 300-летия прокуратуры России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

19 детей пострадали в ДТП в Пскове с начала года
Почти 280 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Более 18 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса
Небольшой дождь и до +6 градусов ожидаются в Псковской области 20 ноября
Новый пункт вакцинации от коронавируса откроется в Пскове 21 ноября
Пять псковских студентов стали победителями конкурса «Большая перемена»
QR-коды стали одной из главных тем нового выпуска «Псковского телеграма»
До +6 градусов и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 20 ноября
В Пскове у областной прокуратуры начались работы над памятником Петру I

Комментарии

Авторизация
No comments
ТОС в деревне хозяин

Общество
18 ноября 11:31

ТОС в деревне хозяин

Дновская деревенька прославила Псковскую область на всю Россию
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?