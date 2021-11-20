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Общество / Здоровье

Более 18 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

20 ноября 2021 года, 10:41

18 тыс. 169 человек прошли курс ревакцинации от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 18 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За минувшие сутки, 19 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 659 человек (всего 233 тыс. 488), вторым – 1 тыс. 661 (всего 217 тыс. 142). Ревакцинировались 375 жителей региона (всего 18 тыс. 169).

Расход поступившей вакцины в Псковской области в настоящий момент составляет 85,8%.

Михаил Ведерников также сообщил об открытии нового пункта вакцинации от коронавируса в Пскове в районе Запсковья с 21 ноября.

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