Более 18 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

18 тыс. 169 человек прошли курс ревакцинации от коронавирусной инфекции в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 19 ноября, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 659 человек (всего 233 тыс. 488), вторым – 1 тыс. 661 (всего 217 тыс. 142). Ревакцинировались 375 жителей региона (всего 18 тыс. 169).

Расход поступившей вакцины в Псковской области в настоящий момент составляет 85,8%.

Михаил Ведерников также сообщил об открытии нового пункта вакцинации от коронавируса в Пскове в районе Запсковья с 21 ноября.