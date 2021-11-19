Новый пункт вакцинации от коронавируса откроется в Пскове 21 ноября

С 21 ноября жители Пскова смогут привиться от коронавируса в новом пункте вакцинации на Запсковье. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Новый пункт вакцинации, по многочисленным просьбам псковичей, откроется в воскресенье, 21 ноября, в торговом центре «Рубин», расположенном по адресу: город Псков, улица Труда, 54.

В будние дни пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 20.00. В выходные псковичи смогут привиться от коронавирусной инфекции с 12.00 до 18.00.

«Приходите, чтобы защитить своё здоровье от опасного заболевания», – обратился к псковичам глава региона Михаил Ведерников.