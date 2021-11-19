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Общество / Здоровье

Новый пункт вакцинации от коронавируса откроется в Пскове 21 ноября

19 ноября 2021 года, 22:22

С 21 ноября жители Пскова смогут привиться от коронавируса в новом пункте вакцинации на Запсковье. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Новый пункт вакцинации от коронавируса откроется в Пскове 21 ноября

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Новый пункт вакцинации, по многочисленным просьбам псковичей, откроется в воскресенье, 21 ноября, в торговом центре «Рубин», расположенном по адресу: город Псков, улица Труда, 54.

В будние дни пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 20.00. В выходные псковичи смогут привиться от коронавирусной инфекции с 12.00 до 18.00.

«Приходите, чтобы защитить своё здоровье от опасного заболевания», – обратился к псковичам глава региона Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
23:35 19.11.2021

Губернатор Калининградской области ,привитый, приболел ковидом 19, и рассказывает,что легко болеет. Не рассказывает,кого заразил. А мог бы и не заболеть, или легко заболеть, получить естественный иммунитет. Здоровому человеку прививка не нужна, больному- опасна. А эти препараты содержат графен. То есть ещё много чего узнаем.

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