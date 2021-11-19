Новый пункт вакцинации от коронавируса откроется в Пскове 21 ноября

С 21 ноября жители Пскова смогут привиться от коронавируса в новом пункте вакцинации на Запсковье. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
С 21 ноября жители Пскова смогут привиться от коронавируса в новом пункте вакцинации на Запсковье. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Новый пункт вакцинации, по многочисленным просьбам псковичей, откроется в воскресенье, 21 ноября, в торговом центре «Рубин», расположенном по адресу: город Псков, улица Труда, 54.
В будние дни пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 20.00. В выходные псковичи смогут привиться от коронавирусной инфекции с 12.00 до 18.00.
«Приходите, чтобы защитить своё здоровье от опасного заболевания», – обратился к псковичам глава региона Михаил Ведерников.
Губернатор Калининградской области ,привитый, приболел ковидом 19, и рассказывает,что легко болеет. Не рассказывает,кого заразил. А мог бы и не заболеть, или легко заболеть, получить естественный иммунитет. Здоровому человеку прививка не нужна, больному- опасна. А эти препараты содержат графен. То есть ещё много чего узнаем.