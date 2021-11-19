QR-коды стали одной из главных тем нового выпуска «Псковского телеграма»

Ведущие Максим Андреев и Антон Сергеев в новом 39-ом выпуске «Псковского телеграма» обсудили итоги уходящей недели: новый готовящийся пакет законов Госдумы РФ об использовании в стране QR-кодов, а также деятельность политических партий «Яблоко» и КПРФ.

Также в рамках выпуска ведущие рассмотрели тему псковского «яблочника», ставшего жертвой кэнселинга со стороны московских либералов, и обсудили, почему в центре местного скандала оказались псковские справедливороссы.

«Псковский телеграм» – это видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.