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Общество

QR-коды стали одной из главных тем нового выпуска «Псковского телеграма»

19 ноября 2021 года, 19:20

Ведущие Максим Андреев и Антон Сергеев в новом 39-ом выпуске «Псковского телеграма» обсудили итоги уходящей недели: новый готовящийся пакет законов Госдумы РФ об использовании в стране QR-кодов, а также деятельность политических партий «Яблоко» и КПРФ.


Также в рамках выпуска ведущие рассмотрели тему псковского «яблочника», ставшего жертвой кэнселинга со стороны московских либералов, и обсудили, почему в центре местного скандала оказались псковские справедливороссы.

«Псковский телеграм» – это видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.

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